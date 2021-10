Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grande annonce du clan Vinicius Jr sur son avenir !

Publié le 6 octobre 2021 à 1h00 par D.M.

Responsable de l'agence de représentation de Vinicius Jr, Frederico Pena a évoqué l'avenir de son client au Real Madrid, mais a aussi lâché quelques vérités sur son salaire.

Recruté par le Real Madrid en 2018, Vinicius Jr a connu quelques difficultés au sein du club espagnol. Mais cette saison, l’international brésilien impressionne sous les ordres de Carlo Ancelotti. Auteur de cinq buts en championnat et de trois passes décisives, le joueur de 21 ans, lié à la formation merengue jusqu'en 2025, est considéré comme l’avenir du Real Madrid par Florentino Perez, qui envisagerait de lui proposer un nouveau contrat, plus en adéquation avec ses prestations. Patron de TFM, l’agence de représentation de Vinicius Jr, Frederico Pena a fait le point sur son avenir.

« On ne peut pas faire beaucoup mieux que le Real Madrid »