Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, la clé du dossier Mbappé... pour le Real Madrid !

Publié le 13 octobre 2021 à 16h45 par A.C.

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba est l’un des joueurs les plus convoités du moment.

Ou jouera Paul Pogba la saison prochaine ? Si en Angleterre on explique que le Français commencerait à changer d’avis sur son avenir, plus le temps passe et plus il s’approche d’un départ de Manchester United en juin prochain. Son ancien club de la Juventus rêve toujours de son retour, mais à Turin on semble désormais lorgner Aurélien Tchouaméni, plus jeune et beaucoup moins cher. En France, Leonardo aimerait frapper un énorme coup et l’attirer au Paris Saint-Germain, mais la presse espagnole a récemment relancé la piste Real Madrid. Les prestations de Pogba sous le maillot de Manchester United et de l’équipe de France auraient ravivé l’intérêt des Madrilènes, qui semblait s’être calmé avec le départ de Zinedine Zidane.

Pogba pour attirer Mbappé au Real Marid ?