Mercato - PSG : Cette révélation sur un choix fort de Leonardo !

Publié le 14 octobre 2021 à 3h45 par A.M.

Prêté respectivement au Havre puis à Dijon, Eric Junior Dina Ebimbe était de retour au PSG cet été. Et le jeune Parisien revient sur les coulisses de son été.

Formé au PSG, Eric Junior Dina Ebimbe sort de deux saisons en prêt au Havre en Ligue 2 puis à Dijon en Ligue 1. Compte tenu de ses prestations avec le club bourguignon le jeune milieu de terrain aurait pu y rester malgré la relégation de Dijon. Mais Eric Junior Dina Ebimbe a tapé dans l'œil de Mauricio Pochettino ce qui a poussé le PSG a levé sa contre option pour le rapatrier cet été. Et avec l'absence des nombreux internationaux cet été, il a même pu être utilisé en début de saison par le technicien argentin. Par conséquent, Eric Junior Dina Ebimbe ne regrette pas son choix.

«Tout ce que j’ai fait c’était pour revenir à Paris parce que je suis formé au PSG»