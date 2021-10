Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez est enfin prêt à trancher pour Eden Hazard !

Publié le 14 octobre 2021 à 6h30 par Th.B.

Étant pourtant confiant de pour sa saison lors du début de l’exercice, Eden Hazard devrait être sacrifié par Florentino Pérez qui compterait sur sa vente pour poursuivre la refonte d’effectif du Real Madrid.

« Depuis le début (ndlr de la saison), on a bien travaillé avec le préparateur physique du Real Madrid. Pour le moment ça va, je me sens mieux, pas encore à 100%, mais mieux. La saison au Real (ndlr Madrid), elle va être bonne. Je sais que s’il n’y a pas de blessures, la saison sera bonne pour moi et pour le Real. ». Voici le message qu’Eden Hazard faisait passer début septembre à l’occasion d’un entretien accordé à Het Laatste Nieuws , confiant de pouvoir recouvrir son meilleur niveau si les pépins physiques dont il a été victime depuis son arrivée au Real Madrid ne revenaient pas au galop. Manque de chance, au cours de la trêve internationale, Eden Hazard a une nouvelle fois contracté une gêne musculaire. Et il se pourrait que sa confiance du début de saison concernant son avenir au Real Madrid soit rapidement altérée.

Hazard et le Real Madrid, la fin de l’histoire ?