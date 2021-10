Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé est interpellé par une pépite !

Publié le 14 octobre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Après avoir fait le buzz en imitant la célébration de Kylian Mbappé mardi soir avec l’équipe de France espoirs, Rayan Cherki a fait passer un message à l’attaquant du PSG.

Considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs du football français du haut de ses 18 ans), Rayan Cherki, l’attaquant de l’OL, semble déjà beaucoup inspiré par Kylian Mbappé. En plus de la précocité et de sa redoutable efficacité devant le but, il a pris un autre talent à l’attaquant du PSG : sa célébration, qu’il a reprise mardi soir après avoir trouvé le chemin des filets avec l’équipe de France espoirs contre la Serbie (3-0). Et Cherki a ensuite envoyé un message à Mbappé…

« J’espère pouvoir jouer avec lui »