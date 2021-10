Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La terrible annonce de Pierre Ménès sur la vente de l'ASSE !

Publié le 13 octobre 2021 à 21h10 par D.M.

Pierre Ménès a donné son avis sur la vente de l'ASSE. Pour lui, le club stéphanois ne devrait pas être vendu avant la fin de l'année comme le souhaitait Roland Romeyer.

L’ASSE devrait être le prochain club français à être vendu. Reste à connaître désormais l'identité du repreneur. Mandaté par le club pour réceptionner les projets et les étudier, le cabinet KPMG aurait sélectionné plusieurs candidatures. Le processus de vente suit son cours, et Roland Romeyer espère boucler ce dossier avant le mois de janvier. « À un moment ou un autre on va bien finir par y arriver c'est obligé. Moi je souhaiterais que cela se fasse avant la fin de l'année civile. Si l'on trouve le bon candidat, qui répond à nos critères, le changement cela ne pourra normalement qu'être bénéfique pour le club » avait confié le président du Directoire. Mais à en croire Pierre Ménès, le timing pourrait être trop serré.

« Je ne suis vraiment pas certain que l'ASSE soit vendue avant la trêve hivernale »