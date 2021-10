Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta s’est fixé une nouvelle priorité !

Publié le 13 octobre 2021 à 20h00 par B.C.

Alors que le FC Barcelone touche au but pour la prolongation de Pedri, Joan Laporta souhaite désormais trouver un accord avec Ansu Fati.

Toujours marqué par le feuilleton Messi, Joan Laporta accélère pour boucler plusieurs prolongations, et les pépites du FC Barcelone sont les premières concernées. D’après la presse espagnole, le club culé touche notamment au bout avec Pedri, qui s’est imposé la saison dernière comme l’un des éléments essentiels de Ronald Koeman alors qu’il s’apprête à fêter ses 19 ans. Le milieu espagnol devrait s’engager jusqu’en juin 2026, un moyen pour lui de voir son salaire augmenter et pour le FC Barcelone de gonfler sa clause libératoire, et ainsi écarter toute la concurrence. De quoi permettre à la direction de se focaliser désormais sur un autre dossier prioritaire.

Après Pedri, place à Ansu Fati