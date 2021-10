Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La menace Newcastle plane au-dessus du Barça !

Publié le 13 octobre 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que la prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé traîne, le FC Barcelone craindrait une irruption de Newcastle dans l’opération qui pourrait compromettre les plans du Barça avec son ailier.

Le comité de direction du FC Barcelone travaillerait sur plusieurs fronts au niveau des prolongations de contrat en coulisse. Le président Joan Laporta a ouvertement fait savoir la semaine dernière au micro de la RAC1 que les dossiers Ansu Fati et Pedri, dont les contrats courent jusqu’en juin prochain, pourraient rapidement être bouclés. En parallèle, et comme Goal España l’a confié mardi, les opérations Ronald Araujo et Gavi seraient sur la table des dirigeants du Barça pour la suite. Mais d’autres dossiers plus sensibles occuperaient les journées de la direction du FC Barcelone comme celui d’Ousmane Dembélé.

Newcastle perçu comme un épouvantail à Barcelone dans le dossier Dembélé ?