Mercato - PSG : Mbappé, Messi… Quand un joueur de Newcastle s’enflamme pour le rachat !

Publié le 13 octobre 2021 à 18h15 par Th.B.

Milieu de terrain de Newcastle, Jonjo Shelvey a évoqué les envies utopiques des supporters des Magpies sur le marché des transferts avec Lionel Messi et Kylian Mbappé notamment. Et bien qu’il ait tenu à rappeler que le processus prendra du temps, Shelvey a assuré que le ciel était la limite désormais pour le club anglais à propos des stars du PSG.

Depuis jeudi soir, Newcastle n’est plus la propriété de Mike Ashley qui avait pris les rênes du mythique club anglais en 2007. En effet, le fonds d’investissement public saoudien, après plus d’un an de rumeurs et de spéculations à tout va, est enfin parvenu à ses fins comme en a attesté l’officialisation du rachat. À présent, Newcastle est le club le plus riche du monde loin devant le PSG et Manchester City. De quoi faire rêver les supporters des Magpies qui n’ont cessé de célébrer la nouvelle devant St James-Park. Milieu de terrain de Newcastle, Jonjo Shelvey n’a pas manqué de partager sa joie concernant ce rachat tout en comprenant les envies débordantes des supporters sur le marché des transferts en passant par Kylian Mbappé et Lionel Messi notamment, deux stars du PSG.

«Les fans veulent Mbappé et Messi. Ce club peut réaliser tout ce qu'il veut maintenant, le ciel est la limite»