Mercato - PSG : L’étrange déclaration d’un proche d'Icardi sur son avenir !

Publié le 13 octobre 2021 à 14h10 par Th.B.

Confronté à une concurrence XXL à son poste au PSG, Mauro Icardi ne compterait pas pour autant quitter le club de la capitale alors que Newcastle et la Juventus seraient sur les rangs. Proche du clan Icardi, Valerio Giuffrida a cependant fait passer un message lourd de sens.

Alors que son temps de jeu n’était déjà pas particulièrement important la saison passée où Kylian Mbappé et Moise Kean lui ont fait de l’ombre, Mauro Icardi devrait encore plus souffrir cette saison avec la venue surprise de son compatriote argentin Lionel Messi à l’intersaison au PSG. De quoi permettre à la presse transalpine de relancer les rumeurs concernant une potentielle arrivée d’Icardi à la Juventus, orpheline d’un buteur avec le départ de Cristiano Ronaldo en toute fin de mercato estival cet été. Passé sous pavillon saoudien jeudi dernier, Newcastle serait également une option pour l’attaquant du PSG, bien qu’il n’ait pas encore été approché par la nouvelle direction des Magpies selon Fabrizio Romano.

«Les clubs qui veulent le prendre pourront bénéficier du décret de croissance»