Mercato - Real Madrid : L’opération Tchouaméni passe déjà à la vitesse supérieure !

Publié le 13 octobre 2021 à 12h30 par Bernard Colas mis à jour le 13 octobre 2021 à 12h39

Impressionnant avec l’équipe de France, Aurélien Tchouaméni serait dans le collimateur du Real Madrid, mais le milieu de l’AS Monaco pourrait faire l’objet d’une offensive de la Juventus dès le mois de janvier.

À 21 ans, Aurélien Tchouaméni risque de faire grandement parler de lui dans les prochains mois. Le milieu de l’AS Monaco connaît une ascension fulgurante après s’être illustré sur le Rocher et avoir fait ses débuts chez les Bleus en septembre dernier, et les espoirs placés en lui se sont encore une fois confirmés lors du Final 4 de la Ligue des nations, où le joueur formé à Bordeaux a brillé lors de son entrée en jeu face à la Belgique (3-2) avant d’enchaîner sur une titularisation très convaincante contre l’Espagne (2-1). Tchouaméni franchit les paliers à vitesse grand V, et cela pourrait encore s’accélérer très prochainement loin de Monaco, puisque les cadors européens ont caché son nom.

Le Real Madrid à fond sur Tchouaméni

Alors que Kylian Mbappé avait pris l’habitude de monopoliser les Unes de la presse espagnole chez les Bleus , AS et Marca ont cette fois-ci décidé de mettre en avant Aurélien Tchouaméni cette semaine, en raison de l’intérêt prononcé du Real Madrid pour le néo-international français. Florentino Pérez est à la recherche d’un joueur pouvant suppléer et remplacer à terme Casemiro dans l’entrejeu, et serait tombé sous le charme du Monégasque. Un dossier complexe pour le Real Madrid, puisque l’AS Monaco réclamerait 60M€ pour son joueur encore engagé jusqu’en juin 2024, et qui dispose de plusieurs pistes pour son avenir.

La Juventus voudrait régler le dossier dès janvier