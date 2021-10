Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’appel du pied de ce crack de Ligue 1 à Kylian Mbappé !

Publié le 13 octobre 2021 à 14h15 par T.M.

Actuellement du côté de l’OL, Rayan Cherki a de grands rêves pour la suite de sa carrière, dont celui de jouer un jour avec Kylian Mbappé.

A 18 ans, Rayan Cherki est l’un des grands espoirs de l’OL et du football français. Ce mardi, le milieu offensif s’est d’ailleurs fait remarquer lors de la rencontre des Espoirs face à la Serbie. Alors que les hommes de Sylvain Ripoll se sont imposés (3-0), Cherki a réussi à trouver le chemin des filets en fin de rencontre après être en jeu. Et pour célébrer sa réalisation, le Lyonnais a imité la désormais traditionnelle célébration de Kylian Mbappé.

« J’espère pouvoir évoluer un jour avec lui »