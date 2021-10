Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’appel du pied de cette pépite de Ligue 1 à Ancelotti !

Publié le 3 octobre 2021 à 21h30 par T.M.

Grand espoir de l’OL, Rayan Cherki n’a pas caché son désir d’évoluer un jour du côté du Real Madrid.

Au fil des années, l’OL s’est imposé comme l’un des meilleurs centres de formation en France et en Europe. De nombreuses pépites ont explosé au plus haut niveau et d’autres sont en train de pointer le bout de leur nez. Une nouvelle génération prometteuse arrive à l’OL et les projecteurs sont notamment braqués sur Rayan Cherki. Bien que le joueur de 18 ans ait encore énormément à prouver au plus haut niveau, son talent en fait rêver plus d’un. De quoi lui ouvrir la porte de grandes écuries à l’avenir ? Cherki ne dit pas non, surtout au Real Madrid.

« Mon club de rêve est le Real Madrid »