Mercato - PSG : Doha peut trembler pour la succession de Kylian Mbappé !

Publié le 13 octobre 2021 à 11h45 par Th.B.

Le PSG pourrait se retrouver dos au mur pour ce qui est de la succession de Kylian Mbappé. En effet, les dirigeants parisiens enregistreraient déjà un retard conséquent sur Manchester City…

Et si les plans du PSG pour oublier Kylian Mbappé, qui semble bien parti pour arborer la tunique blanche du Real Madrid à la fin de la saison, tombaient à l’eau ? Le10sport.com vous révélait le 25 août dernier que le Paris Saint-Germain songeait à lancer les grandes manoeuvres pour Erling Braut Haaland au cas où Mbappé ne prolongeait pas son contrat au sein du club de la capitale et mettait les voiles. Cependant, il se pourrait que le dossier Haaland ait déjà pris une tournure importante et que le PSG accuse un retard conséquent sur la concurrence et particulièrement sur Manchester City.

Le PSG largué pour Haaland…