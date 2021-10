Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça discute à Newcastle pour cette star de Koeman…

Publié le 14 octobre 2021 à 6h00 par Th.B.

Tout juste passé sous pavillon saoudien, Newcastle commencerait déjà à préparer ses prochaines sessions de transfert et pourrait bien regarder du FC Barcelone avec notamment Philippe Coutinho comme la presse allemande l’a souligné ces dernières heures.

Depuis son retour à l’été 2020 de prêt du Bayern Munich où il a entre autres été sacré champion d’Europe, Philippe Coutinho n’a pas réellement pu jouir d’un temps de jeu plus conséquent. Alors que Ronald Koeman lui aurait affirmé à son retour qu’il compterait sur lui, l’international brésilien s’est rapidement blessé et son aventure au FC Barcelone s’est une nouvelle fois assombrie. À présent, son départ serait à nouveau d’actualité et le changement de propriétaire à Newcastle avec le rachat du club anglais par le fonds d’investissement public saoudien pourrait faire les affaires du FC Barcelone.

Newcastle discuterait de Coutinho en coulisse !