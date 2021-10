Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offensive imminente pour Coutinho ? La réponse !

Publié le 13 octobre 2021 à 12h00 par Th.B.

Bien qu’il n’y aurait aucun contact à signaler entre Newcastle qui est récemment passé sous pavillon saoudien et le clan Philippe Coutinho, le transfert du joueur du FC Barcelone serait discuté en coulisse dans les bureaux des Magpies.

Et si Newcastle état la solution de plusieurs casse-têtes du FC Barcelone ? Depuis l’élection de Joan Laporta aux présidentielles en mars dernier, il est question d’un dégraissage d’effectif au Barça et notamment de joueurs considérés comme des poids morts en raison de leurs trop gros salaires comparés à leurs statuts au sein de l’effectif. Philippe Coutinho et Clément Lenglet rentrent dans cette catégorie et feraient tourner la tête de Newcastle selon SPORT qui a officiellement été racheté par le fonds d’investissement public saoudien jeudi dernier.

Le transfert de Coutinho serait discuté à Newcastle !