Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta accélère pour cette opération prioritaire !

Publié le 13 octobre 2021 à 22h00 par A.M.

Bien décidé à boucler la prolongation d'Ansu Fati, le FC Barcelone aurait accéléré dans ce dossier et l'optimisme régnerait en interne.

Après un été très mouvementé, mais surtout très frustrant avec le départ de Lionel Messi et l'impossibilité de se renforcer autant qu'il fallait, le FC Barcelone souhaite désormais préparer l'avenir en blindant ses meilleurs talents à l'image de Gavi, Pedri et Ansu Fati. Pour les deux derniers cités, il y a d'ailleurs urgence puisque leurs contrats prennent fin en juin prochain. Et alors que tout semble bouclé pour Pedri, le Barça accélère désormais pour Ansu Fati.

Optimisme pour la prolongation de Fati ?