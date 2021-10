Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a bouclé un dossier brûlant !

Publié le 13 octobre 2021 à 17h00 par A.M.

Grand espoir du FC Barcelone, Pedri, dont le contrat s'achève en juin prochain, serait plus proche que jamais d'étendre son bail avec le club blaugrana.

En grande difficulté financière, le FC Barcelone a du revoir ses plans sur le mercato. En effet, non seulement le Barça a du laisser filer de nombreux joueurs à l'image de Lionel Messi, mais surtout, pour se renforcer seul des joueurs libres sont arrivés cet été. Par conséquent, compte tenu de son incapacité à rivaliser sur le marché des transferts avec les plus grands clubs européens, le Barça doit absolument compter sur ses meilleurs joueurs. Et cela tombe bien, l'effectif catalan regorge de talents à l'image de Gavi, Ansu Fati et Pedri. Mais encore faut-il être en mesure de le conserver. « Avec Pedri, vous pouvez être modérément optimistes et avec Ansu aussi. Nous espérons que nous pourrons rapidement annoncer les deux prolongations », confiait d'ailleurs Rafa Yuste, vice-président du Barça, à ce sujet.

Pedri va prolonger