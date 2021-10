Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dénouement imminent dans le dossier Ansu Fati ? La réponse !

Publié le 14 octobre 2021 à 16h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone et le clan d’Ansu Fati négocieraient pour une prolongation de son contrat, rien ne serait encore sur le point d’aboutir.

Il s’agit là d’un dossier hautement symbolique pour le FC Barcelone. En effet, après avoir perdu Lionel Messi cet été faute de pouvoir le prolonger en raison de sa masse salariale colossale, le Barça entend absolument renouveler le contrat d’Ansu Fati pour éviter qu’il suive le même chemin que l’Argentin. Ainsi, des négocations auraient lieu depuis quelques semaines en coulisses dans l’optique de trouver un terrain d’entente sur les contours d’un nouveau bail. Mais s’il a parfois été avancé que le dénouement était proche avec la pépite de la Masia qui a hérité du numéro 10 laissé vacant par Leo Messi, cela serait bien trop précipité.

Il reste du chemin à parcourir dans le dossier Ansu Fati