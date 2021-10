Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo dans le feuilleton Kessié !

Publié le 14 octobre 2021 à 20h15 par H.G.

Alors que le PSG fait partie des clubs annoncés sur les traces de Franck Kessié, l’un des concurrents se mettrait un peu en retrait dans le dossier actuellement.

Malgré la venue de Georginio Wijnaldum cet été, le PSG n’a toujours pas terminé ses travaux au milieu de terrain. En effet, le club de la capitale aimerait une fois de plus renforcer ce secteur de jeu et est annoncé sur les traces de Franck Kessié dans cette optique depuis quelques semaines. En fin de contrat le 30 juin prochain à l’AC Milan, l’international ivoirien serait encore loin d’un accord avec la direction lombarde pour une prolongation selon la presse italienne, les Rossoneri ne lui proposant que 6 M€/an quand lui demanderait 8 M€/an.

Franck Kessié n’est pas un premier choix pour le FC Barcelone

Mais vu la situation contractuelle de Franck Kessié et l’opportunité de marché qu’il pourrait représenter, le PSG est loin d’être le seul club annoncé sur ses traces. Effectivement, Liverpool, Manchester United, le Real Madrid, l’Atlético de Madrid ou encore le FC Barcelone ont plus ou moins été cités sur ses traces. Mais bonne nouvelle pour Paris, la piste menant au club catalan semble déjà se refroidir, Matteo Moretto indiquant sur son compte Twitter ce jeudi que Franck Kessié n’est pas une priorité pour le Barça. Reste maintenant à savoir si les autres clubs passeront à l’action prochainement ou non. À suivre…