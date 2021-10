Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a lancé un énorme ultimatum pour Ansu Fati !

Publié le 14 octobre 2021 à 19h00 par A.D. mis à jour le 14 octobre 2021 à 19h34

Déterminé à prolonger Ansu Fati, Joan Laporta serait toujours en discussions avec Jorge Mendes pour trouver un accord total. Pour en finir au plus vite sur ce dossier, le président du FC Barcelone se serait fixé une deadline. En effet, il aimerait avoir bouclé le dossier Ansu Fati avant l'assemblée de ce dimanche.

Prolongera, ne prolongera pas ? L'avenir d'Ansu Fati ne serait pas encore scellé. En fin de contrat le 30 juin, le crack de 18 ans, et plus précisément son agent Jorge Mendes, négocierait avec la direction du Barça pour prolonger. Et alors qu'un accord n'aurait pas encore été trouvé, Ansu Fati ne penserait pas du tout à plier bagages l'été prochain. En effet, comme l'a indiqué Mundo Deportivo , Ansu Fati aurait annoncé ce mercredi à Jorge Mendes qu'il ne se voyait qu'au FC Barcelone dans un avenir proche : « seulement le Barça » .

Laporta veut boucler le dossier Ansu Fati avant dimanche