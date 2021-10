Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta tenu en échec pour la succession de Ronald Koeman ?

Publié le 14 octobre 2021 à 15h30 par Th.B. mis à jour le 14 octobre 2021 à 15h34

Le FC Barcelone serait toujours en quête du successeur de Ronald Koeman pour s’asseoir sur le banc culé. Néanmoins, aucune réelle avancée ne serait à signaler…

Depuis de longues semaines, la situation de Ronald Koeman fait énormément parler du côté de Barcelone. Certes, son contrat court jusqu’en juin 2022. Néanmoins, les résultats mitigés du FC Barcelone en ce début de saison semble avoir placé Koeman sur la sellette, et ce, constamment. Plusieurs noms ont été cités pour succéder au technicien néerlandais dont Xavi Hernandez, Luis Enrique, Andrea Pirlo ou encore Roberto Martinez. Quoi qu’il en soit, la question de la succession de Koeman ne devrait pas être résolue de manière imminente puisque le président Joan Laporta a conforté son entraîneur dans sa position début octobre. « Ronald Koeman va rester car il mérite une certaine confiance, parce que c'est un vrai Barcelonais, il vit pour le Barça, c'est une référence. Il faut le dire, il a décidé de s'engager envers le Barça qui était dans une situation très compliquée, que ce soit sur le plan sportif ou institutionnel. Je dois aussi dire, après avoir parlé avec lui, qu'on croit en cette équipe, surtout qu'on va récupérer tous nos joueurs blessés. On va revenir en force et devenir plus compétitifs. Il croit en l'équipe et il est vraiment à fond avec le Barça. Il mérite qu'on lui fasse confiance et on le mérite tous ». Ronald Koeman devrait donc honorer son contrat jusqu’à son terme, et après ?

Xavi laisse planer le doute, Pirlo et Martinez pas approchés…