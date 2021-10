Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un projet colossal pour remplacer Mbappé !

Publié le 14 octobre 2021 à 16h15 par A.M. mis à jour le 14 octobre 2021 à 16h23

Bien conscient qu'il sera difficile de retenir Kylian Mbappé, le PSG s'active en coulisse pour remplacer son attaquant. Et Erling Haaland est bien la priorité du club parisien.

Après une fin de mercato très agité, Kylian Mbappé sera probablement de nouveau au cœur des discussions l'été prochain. Et pour cause, l'attaquant français a confirmé qu'il avait demandé à quitter le PSG et alors que son contrat s'achève en juin prochain, un départ vers le Real Madrid semble toujours d'actualité. Il faut dire que s'il ne prolonge pas, il sera libre de négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier en vue de s'y engager pour la saison prochaine. Conscient de cette situation, le PSG anticipe un éventuel départ de Kylian Mbappé.

Haaland, la grande priorité du PSG