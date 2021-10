Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, le Real Madrid veut plomber un autre dossier de Leonardo !

Publié le 14 octobre 2021 à 12h15 par B.C.

Attentif à la situation de Franck Kessié à l’AC Milan, le PSG pourrait être rejoint par le Real Madrid dans ce dossier.

Après avoir misé sur Georginio Wijnaldum cet été, sans débourser d’indemnité de transfert, le PSG devrait tenter d’attirer un autre milieu de terrain dans les mêmes conditions à l’été 2022. En effet, Leonardo lorgnerait Franck Kessié, lié à l’AC Milan jusqu’à la fin de la saison. Alors que les Rossoneri souhaitent prolonger leur joueur, les discussions trainent en longueur entre les deux parties, incitant les prétendants à se positionner dans ce dossier. Outre le PSG, le FC Barcelone, l’Atletico de Madrid, Liverpool ou encore Manchester United seraient également à l’affût, mais Leonardo va devoir gérer une autre menace colossale.

Le Real Madrid s’attaque à Franck Kessié