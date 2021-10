Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bartomeu se lâche sur le départ de Lionel Messi !

Publié le 15 octobre 2021 à 8h15 par H.G. mis à jour le 15 octobre 2021 à 8h28

Alors que Leo Messi a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le PSG cet été, l’ancien président catalan Josep Maria Bartomeu a fustigé le fait que le Barça l’ait laissé s’en aller.

Plombé par ses finances dans le rouge et une masse salariale colossale, le FC Barcelone s’est montré incapable de prolonger le contrat de Leo Messi qui expirait le 30 juin dernier. De ce fait, en dépit de nombreux efforts, le club catalan a du se résoudre à le laisser filer librement début août, ce qui a ensuite permis au PSG de s’attacher ses services en lui faisant parapher un contrat de deux ans assorti d’une troisième année optionnelle. Cependant, côté Barcelone, la pilule du départ de Leo Messi ne passe toujours pas, et Josep Maria Bartomeu n’a pas caché son mécontentement face à cette situation.

« C'est une erreur de laisser partir Messi »