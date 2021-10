Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme danger pour le Qatar avec Haaland ? La réponse !

Publié le 15 octobre 2021 à 7h20 par La rédaction

The Times affirme aujourd’hui que Manchester United pourrait bien changer la donne dans l’opération Haaland. Analyse.

Dans son édition de mercredi, le quotidien britannique The Times révèle que Manchester City serait en fait le favori aujourd’hui dans la course à la signature d’Erling Haaland, du fait de l’excellente relation entretenu avec le père du joueur, ainsi qu’avec son équipementier Puma. Cependant, selon The Times , Manchester United serait en mesure de perturber les plans de City, notamment grâce à la présence sur le banc d’Olé Gunnaer Solksjaer, compatriote d’Haaland et avec qui il entretiendrait une relation de confiance.

MU trop léger…

Manchester United peut-il alors inverser la tendance, et détourner Haaland de City voire du Real Madrid ? Cela semble peu probable, car en l’état, MU ne représente pas un challenge sportif avec suffisamment de garanties, contrairement à Manchester City et même au Real Madrid. Dans ces conditions, il apparaît peu probable que la bonne relation entretenue avec Solsjkaer suffise à bouleverser la donne. D’ailleurs, il est permis de se demander dans quelles mesures ces révélations faites au média n’aient pas pour véritable objectif de mettre la pression sur City pour qu’il avance plus concrètement ses pions.