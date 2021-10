Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland prêt à rejoindre le projet de Newcastle ? La réponse

Publié le 14 octobre 2021 à 22h10 par D.M.

Grande priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, Erling Haaland n'envisagerait pas de rejoindre Newcastle lors du prochain mercato estival.

Racheté par le PIF, le puissants fonds saoudien, Newcastle disposerait de moyens colossaux, qui pourraient lui permettre de rivaliser avec les plus grands clubs du monde comme le Real Madrid, le PSG ou encore Manchester City. Nouvelle présidente déléguée des Magpies , Amanda Staveley souhaite gagner la Premier League « d'ici cinq à dix ans » et faire bonne figure en Ligue des champions dans les prochaines années. Pour mener à bien ses objectifs, Newcastle pourrait frapper fort en recrutant des joueurs de classe mondiale. Les tabloïds se sont donnés à cœur joie et ont imaginé une arrivée de Kylian Mbappé ou encore d’Erling Haaland.

Haaland ne voudrait pas rejoindre Newcastle