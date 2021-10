Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce tonitruante de cette star de Guardiola sur son avenir !

Publié le 15 octobre 2021 à 1h30 par A.D.

En difficulté du côté de Manchester City, Raheem Sterling figurerait sur les tablettes du FC Barcelone. Et alors qu'il joue de moins en moins avec Pep Guardiola, l'international anglais a ouvert clairement la porte à un départ pour avoir plus de temps de jeu.

Orphelin de Lionel Messi et Antoine Griezmann, partis au PSG et à l'Atlético cet été, le FC Barcelone serait en quête de renforts offensifs. Dans cette optique, Joan Laporta aurait coché le nom de Raheem Sterling pour 2022. Alors que l'attaquant anglais peine à emmagasiner du temps de jeu à Manchester City, le président du Barça voudrait profiter de l'occasion pour le recruter. Interrogé sur un possible départ dans un avenir proche, Raheem Sterling a ouvert la porte à un transfert à l'étranger pour obtenir davantage de temps de jeu.

Raheem Sterling est prêt à migrer vers l'étranger