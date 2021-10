Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce retentissante sur la succession de Mbappé !

Publié le 15 octobre 2021 à 18h30 par A.D.

Pour pallier le possible départ de Kylian Mbappé en 2022, Leonardo a déjà identifié plusieurs cibles. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a coché les noms d'Erling Haaland et de Robert Lewandowski. Par ailleurs, le club parisien penserait également à s'offrir les services de Dusan Vlahovic. Et comme l'ont expliqué ses représentants, le buteur de la Fiorentina ne compte en aucun cas prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu'au 30 juin 2023.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement l'été prochain s'il ne prolonge pas d'ici là. Et alors que son numéro 7 refuserait toujours de renouveler son contrat avec Paris pour pouvoir rejoindre le Real Madrid, Leonardo se prépare à la possibilité de le voir partir en 2022. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG travaille en coulisses pour anticiper le potentiel départ de Kylian Mbappé. Et selon nos informations du 25 aout, Leonardo a identifié plusieurs profils pour la succession du crack français. En effet, le PSG a coché le nom d'Erling Haaland et en a fait sa grande priorité. En parallèle, le club parisien pense également à Robert Lewandowski en cas d'échec avec le buteur du Borussia Dortmund. Par ailleurs, Leonardo aurait également d'autres pistes en tête pour combler le vide que pourrait laisser Kylian Mbappé la saison prochaine, et notamment celle menant à Dusan Vlahovic, sous contrat avec la Fiorentina jusqu'au 30 juin 2023. Et sachant qu'il serait suivi par plusieurs clubs, dont le PSG, le buteur de la Fiorentina a déjà pris une décision fracassante quant à son avenir. Comme l'ont fait clairement savoir ses représentants, Dusan Vlahovic ne compte pas parapher de nouveau contrat avec La Viola . Et ce, parce que Rocco Commisso, le président de la Fiorentina, a bloqué son départ lors du dernier mercato estival.

«Nous ne voulons pas négocier une prolongation avec la Fiorentina»