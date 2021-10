Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Pogba… Leonardo est face à une énorme menace !

Publié le 15 octobre 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG aimerait prolonger Kylian Mbappé tout en s’attachant les services de Paul Pogba au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts, le Real Madrid aurait exactement le même projet et semble actuellement être en meilleure posture pour le concrétiser.

Sur le départ du Paris Saint-Germain cet été, Kylian Mbappé honore actuellement la dernière année de son contrat dans la capitale française. La situation est la même pour Paul Pogba à Manchester United, le milieu français se dirigeant lui-aussi vers un départ libre le 30 juin prochain malgré la volonté annoncée des Red Devils de renouveler son bail en revoyant à la hausse ses émoluments. Et au beau milieu de ce contexte, le PSG aimerait réaliser un double gros coup, à savoir convaincre son attaquant de 22 ans de prolonger tout en recrutant les milieu de 28 dans le cadre d’un transfert libre. Toutefois, en parallèle, le Real Madrid aimerait également compter les présences de Kylian Mbappé et Paul Pogba dans son effectif.

Le Real Madrid a son plan pour Paul Pogba et Kylian Mbappé