Mercato - PSG : Mbappé, Pogba… Le Real Madrid pourrait ruiner les plans du Qatar !

Publié le 15 octobre 2021 à 15h15 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé et Paul Pogba seront libres le 30 juin prochain, la perspective de rejoindre Karim Benzema plairait grandement aux deux hommes.

Dans environ huit mois, Kylian Mbappé et Paul Pogba pourront quitter leur club respectif librement, à savoir le PSG et Manchester United. Seulement voilà, les deux écuries aimeraient bien évidemment les convaincre de signer un nouveau bail en leur sein, tandis que Paris se verrait bien accueillir le milieu français âgé de 28 ans dans le cadre d’un transfert libre. Toutefois, le Real Madrid est cité sur les traces des deux hommes, et tout indique qu’il est en mesure de réduire à néant les envies du PSG.

Kylian Mbappé et Paul Pogba se verraient bien avec Karim Benzema au Real Madrid