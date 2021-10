Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet livre son sentiment sur le recrutement de Longoria !

Publié le 15 octobre 2021 à 14h10 par G.d.S.S.

Très actif durant le mercato estival, l’OM a bouclé pas moins de 12 renforts qui ont chacun vécu une intégration différente ces dernières semaine sous leurs nouvelles couleurs. Dimitri Payet donne son point de vue sur ces nouvelles recrues.

Avec les arrivées de Konrad De La Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres, William Saliba, Pol Lirola, Pedro Ruiz et Amine Harit, l’OM a considérablement changé de visage au cours du mercato estival. Douze nouvelles recrues ont été attirées par Pablo Longoria, à la demande de Jorge Sampaoli, mais également pour pallier au départ de certains cadres tels que Florian Thauvin et Hiroki Sakai. Interrogé dans les colonnes de L’Equipe ce vendredi, Dimitri Payet se prononce sur le recrutement estival de l’OM.

« Les nouveaux ont tous apporté quelque chose »