Mercato - Real Madrid : Luka Modric affiche un souhait fort pour son avenir !

Publié le 15 octobre 2021 à 14h00 par H.G.

Alors qu’il arrivera au terme de son contrat en fin de saison au Real Madrid, Luka Modric aurait d’ores et déjà l’intention de rempiler pour une saison supplémentaire.

Comme le veut la tradition au Real Madrid, les joueurs trentenaires ne prolongent leur contrat que d’années en années. En ce sens, à 36 ans, Luka Modric a renouvelé son bail la saison dernière et est donc engagé jusqu’au 30 juin prochain. Par conséquent, la question de son avenir en vue de la saison prochaine commence déjà à se poser, d’autant plus qu’il se montre toujours performant en ce début d'exercice. Et visiblement, la volonté de l’international croate sur la question est déjà bien claire.

Luka Modric veut prolonger jusqu’en 2023