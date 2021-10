Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti a une voie royale pour ce crack !

Publié le 15 octobre 2021 à 7h30 par A.D.

Très en vue du côté du FC Liefering, Roko Simic aurait tapé dans l'oeil du Real Madrid et du Milan AC. Et heureusement pour le club merengue, les Rossoneri seraient dans l'incapacité de boucler l'arrivée de l'attaquant de 18 ans pour le moment.

Pour que Roko Simic s'aguerrisse, le RB Salzbourg a décidé de le prêter au FC Liefering jusqu'à la fin de la saison. Et en seulement quelques mois en Autriche, le buteur de 18 ans a déjà mis tout le monde d'accord. A tel point qu'il aurait déjà alarmé plusieurs écuries européennes. Selon les dernières informations d' OK Diario , Roko Simic séduirait à la fois le Real Madrid et le Milan AC, entre autres. Et heureusement pour Florentino Pérez, les Rossoneri seraient en ballotage défavorable sur ce dossier pour le moment.

Le Milan AC hors jeu pour Roko Simic ?