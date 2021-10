Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti a enfin la solution pour cet indésirable !

Publié le 15 octobre 2021 à 0h30 par A.D.

Indésirable de Carlo Ancelotti au Real Madrid, Luka Jovic pourrait rebondir du côté de la Fiorentina. En effet, La Viola espérerait boucler un prêt sec du buteur serbe au mois de janvier.

Depuis son arrivée au Real Madrid, Luka Jovic n'a jamais réussi à s'imposer. Alors qu'il n'arrive pas à évoluer à son plus haut niveau dans le club merengue, le buteur serbe a été prêté la saison dernière à l'Eintracht Francfort pour retrouver des couleurs. De retour depuis cet été, Luka Jovic n'a pas inversé la tendance au Real Madrid, et ce, malgré le retour de Carlo Ancelotti en lieu et place de Zinedine Zidane. Ainsi, le natif de Bijeljina (Bosnie-Herzegovine) serait toujours considéré comme un indésirable à la Maison-Blanche et devrait être poussé vers la sortie en janvier. Une occasion que voudrait saisir la Fiorentina.

La Fiorentina veut se faire prêter Luka Jovic