Mercato - PSG : Kurzawa a joué un sale coup à Leonardo !

Publié le 15 octobre 2021 à 0h15 par A.D.

Poussé vers la sortie par le PSG lors du dernier mercato estival, Layvin Kurzawa est finalement resté à Paris. En effet, le défenseur français aurait refusé de changer de club cet été.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a essayé de révolutionner le couloir gauche de la défense de Mauricio Pochettino. Pour se faire, le directeur sportif du PSG voulait recruter un complément à Juan Bernat - et il a trouvé Nuno Mendes - et se débarrasser de ses autres arrières gauche, à savoir Layvin Kurzawa et Mitchel Bakker. S'il a réussi à vendre le défenseur néerlandais au Bayer Leverkusen, Leonardo n'est pas parvenu à se séparer de l'ancien de l'AS Monaco. En effet, Layvin Kurzawa aurait, lui-même, fait capoter son départ.

Layvin Kurzawa aurait bloqué son départ du PSG