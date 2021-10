Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino s’enflamme pour Leo Messi !

Publié le 14 octobre 2021 à 16h10 par H.G.

Alors que Leo Messi est arrivé au PSG cet été, Mauricio Pochettino s’est montré sous le charme de ses première semaines dans la capitale française.

Le PSG a frappé l’un des plus grands coups de l’histoire du mercato cet été en s’attachant les services de Leo Messi. Profitant du fait que le FC Barcelone n’était pas en mesure de le prolonger en raison de ses soucis financiers, le club parisien lui a ainsi fait parapher un contrat de deux ans assorti d’une troisième année en option. Depuis, celui qu’on surnomme La Pulga s’adapte petit à petit à son nouveau club après avoir passé l’intégralité de sa carrière au Barça.

« Il fera les mêmes records que ceux qu'il a fait au FC Barcelone »