Mercato - PSG : Ligue des champions, prolongation… Les aveux de Pochettino sur le dossier Mbappé !

Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino est pleinement impliqué dans le feuilleton Kylian Mbappé et reste persuadé que bien qu’un départ au Real Madrid soit plus que probable, une prolongation de contrat serait également une solution plausible.

Kylian Mbappé (22 ans) dispose d’un contrat qui ne court que jusqu’en juin prochain et a clairement fait savoir lors de ses prises de parole auprès de L’Équipe et de RMC Sport la semaine dernière que son souhait était d’être transféré à l’intersaison au Real Madrid afin de permettre au PSG de renflouer ses caisses et de ne pas se retrouver sans un sou un an plus tard soit au moment où son contrat sera arrivé à expiration. Un feuilleton qui a animé la fin de mercato avec une offensive concrète du Real Madrid. Pour Movistar+, Mauricio Pochettino a fait passer le message suivant la semaine dernière. « J’ai toujours vu le club très ferme avec Mbappé. L’idée était qu’il continue avec nous et Mbappé, je le voyais tranquille. C’est un grand professionnel et il a respecté sa situation contractuelle. (…) C’est le présent et le futur » . Et ces dernières heures, l’entraîneur du PSG en a remis une couche sur le feuilleton Kylian Mbappé qui pourrait bien connaître un épilogue heureux pour le PSG selon lui.

« La situation est ouverte et que tout peut arriver dans le futur »