Mercato - PSG : L'annonce retentissante de Pochettino sur l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 14 octobre 2021 à 8h15 par Th.B. mis à jour le 14 octobre 2021 à 8h21

À l’occasion d’un entretien accordé à la radio espagnole, Mauricio Pochettino s’est confié sur la situation de Kylian Mbappé au PSG en expliquant que les dirigeants comptaient mettre sur pied un projet séduction pour parvenir à leurs fins au sujet d’une prolongation de contrat.

Entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino est depuis janvier dernier dans la capacité d’avoir sous sa houlette l’une des plus grandes promesses du football européen en la personne de Kylian Mbappé. Cependant, en raison de sa situation contractuelle, son engagement prenant fin en juin prochain, le numéro 7 du Paris Saint-Germain pourrait quitter le club de la capitale grâce à son potentiel futur statut d’agent libre. Le Real Madrid serait la destination la plus probable pour le champion du monde tricolore, bien que Leonardo ait fait savoir à la mi-septembre à Canal+ et à Trento au Festival dello Sport que la volonté première du directeur sportif du PSG et de l’ensemble du comité de direction du club était de prolonger son contrat.

« Le club va essayer de le convaincre et de le séduire pour qu'il soit présent »