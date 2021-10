Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un premier message de Newcastle !

Publié le 14 octobre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que les nouveaux moyens financiers de Newcastle pourrait permettre au club anglais d’éventuellement aller chercher Kylian Mbappé l’été prochain, un joueur de Magpies s’est prononcé sur l’attaquant du PSG.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé semble bien parti pour s’en aller gratuitement puisqu’une prolongation ne semble clairement pas à l’ordre du jour. Le Real Madrid fait toujours figure de grand favori dans ce dossier, mais qu’en est-il de Newcastle, qui vient d’être racheté par un fonds d’investissement saoudien et qui fait partie des clubs les plus riches au Monde ?

« Les fans veulent Mbappé et Messi… »