Mercato - PSG : Quand Pierre Ménès dézingue cette recrue de Leonardo !

Publié le 14 octobre 2021 à 5h30 par T.M.

Depuis son arrivée au PSG, Georginio Wijnaldum ne répond clairement pas aux attentes. Et Pierre Ménès n’a pas manqué de le souligner.

Cet été, le premier gros coup du PSG sur le marché des transferts a été d’accueillir Georginio Wijnaldum. En fin de contrat à Liverpool, le Néerlandais semblait promis au FC Barcelone, mais c’est bien à Paris qu’il a choisi de poser ses valises. Un gros coup pour le club de la capitale qui avait besoin de renfort dans l’entrejeu. Wijnaldum est ainsi venu densifier ce secteur, mais depuis le début de la saison, l’apport du joueur de 30 ans est minime. De plus, face au niveau actuel de Gueye et Herrera, il fréquente le plus souvent le banc de touche.

« Même pas un remplaçant »