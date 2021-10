Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un incroyable coup tenté par Laporta avec Messi ? La réponse !

Publié le 14 octobre 2021 à 5h00 par T.M.

Si Joan Laporta rêvait que Lionel Messi accepte de jouer gratuitement pour continuer au FC Barcelone, ce rêve était très loin de devenir une réalité.

Cet été, Joan Laporta a dû se faire une raison et laisser partir Lionel Messi. Bien que l’Argentin était d’accord pour prolonger au FC Barcelone, cela n’a pas pu être possible pour des raisons économiques. Néanmoins, jusqu’au dernier moment, le président du Barça y aura cru, envisageant même les scénarios les plus fous. Récemment, Laporta expliquait ainsi pour RAC1 : « Ce que j'espérais, c'est qu'à la dernière minute il y aurait un changement et qu'il dise: 'je joue gratis'. J'aurais été complètement convaincu, et je comprends que la Liga l'aurait accepté, mais on ne peut pas demander à un joueur du niveau de Messi de le faire ».

Une possibilité jamais évoquée !