Mercato - PSG : Le torchon brûle entre Lionel Messi et le FC Barcelone !

Publié le 13 octobre 2021 à 15h30 par Bernard Colas mis à jour le 13 octobre 2021 à 16h27

Parti à contrecœur du FC Barcelone, Lionel Messi tente désormais de s’adapter à la vie parisienne, mais en Catalogne, on peine à oublier le sextuple Ballon d’Or. Dernièrement, Joan Laporta a reconnu qu’il aurait souhaité que la nouvelle star du PSG accepte de prolonger en faisant une croix sur son salaire, une sortie qui n’aurait pas été appréciée par l’Argentin.

Après plus de 20 ans au FC Barcelone, Lionel Messi a fait ses valises cet été pour rejoindre le PSG. Malgré de très longues négociations afin de parvenir à un accord pour une prolongation, le club blaugrana a dû se résoudre à laisser partir son capitaine en raison de ses problèmes financiers, avec une dette estimée à plus d’un milliard d’euros, un sujet qui fait toujours parler aujourd’hui, alors que le Barça est en grande difficulté sur le plan sportif. Au micro de RAC1 , Joan Laporta a reconnu qu’il avait espéré que Lionel Messi accepte de faire l’impasse sur son salaire afin que celui-ci puisse finir sa carrière au FC Barcelone, un sacrifice que n'a pas effectué l'attaquant de 34 ans. « J’espérais qu'à la dernière minute, Messi dirait qu'il voulait jouer gratuitement. Cela m'aurait plu et il m'aurait convaincu. Je comprends que la ligue l'aurait accepté. Mais nous ne pouvons pas demander cela à un joueur de son niveau », a expliqué le président du Barça il y a quelques jours. Une sortie qui n’aurait pas été du goût du principal intéressé.

Lionel Messi enrage contre Joan Laporta

Alors que ce n’est pas la première fois que le FC Barcelone affiche ses regrets sur l’issue du feuilleton Messi, la nouvelle star du PSG en aurait assez d’être un sujet de discussion permanent du côté du Camp Nou. Journaliste pour l’émission espagnole El Chiringuito , José Alvarez a révélé ce mardi soir que l’Argentin se sentait utilisé par Joan Laporta et serait sur le point « d’exploser », preuve du niveau de colère du joueur. Le principal reproche fait au président du FC Barcelone par Lionel Messi concernerait le passage lié aux émoluments de ce dernier, d’autant qu’un tel sacrifice aurait pu ne pas suffire à boucler sa prolongation chez les Blaugrana . José Alvarez a en effet ajouté ce mercredi sur Twitch que Lionel Messi n’avait pas la garantie de pouvoir être inscrit sur la liste de la Liga même s’il avait accepté de jouer gratuitement en faveur du FC Barcelone. D’ailleurs, Sport précisait dans la foulée de la sortie de Joan Laporta que cette possibilité n’avait jamais été envisagée dans les négociations, d’autant que certaines sources assurent quant à elles que la Liga n’aurait pas validé un tel montage. La déclaration du président catalan apparaît alors dans le contexte davantage démagogique que sincère.

