Mercato - PSG : Cette incroyable opération envisagée avec Lionel Messi !

Publié le 13 octobre 2021 à 13h10 par B.C.

Alors que Lionel Messi s’est engagé en faveur du PSG cet été, l’Atlético de Madrid était également disposé à accueillir l’Argentin.

Dans l’incapacité de prolonger Lionel Messi, le FC Barcelone a dû se résoudre à voir partir son capitaine, et c’est le PSG qui en a profité, mais le club de la capitale n’était pas le seul à rêver de l’Argentin. Interrogé par Olé , Diego Simeone a révélé avoir songé à mettre la main sur Lionel Messi, en misant notamment sur la présence de Luis Suarez dans l’effectif de l’Atlético de Madrid, l’un des grands amis de La Pulga . « Quand il s'est passé ce qu'il s'est passé à Barcelone, nous avons appelé Luis (Suarez), avec tout le respect que je lui dois. Je n'ai pas appelé Leo mais j'ai appelé Luis, et je lui ai demandé comment il allait, ce qu'il pensait, s'il y avait la moindre possibilité, que Messi puisse venir à l'Atlético de Madrid. Mais ça a duré trois heures. Le Paris Saint-Germain, évidemment, était obsédé par cette signature. La vérité est que nous n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer, car il était toujours à Barcelone et nous étions toujours à l'Atlético de Madrid », a confié l’entraîneur des Colchoneros . Et pour parvenir à ses fins, l’Atlético était également prêt à offrir un gros contrat à Lionel Messi.

L’Atlético voulait tenter le coup Messi