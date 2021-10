Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse allemande lâche une bombe sur Lewandowski !

Publié le 13 octobre 2021 à 10h10 par T.M.

Parmi les possibles successeurs de Kylian Mbappé au PSG, le nom de Robert Lewandowski revient souvent. Et à l’été 2020, Leonardo pourrait bien avoir une énorme ouverture pour le buteur du Bayern Munich.

Si Kylian Mbappé est finalement resté au PSG, son départ pourrait n’être que partie remise. En effet, aujourd’hui, le Français se rapproche de plus en plus d’un départ libre en fin de saison. Une perte colossale pour le PSG que Leonardo devra pallier. Et pour cela, plusieurs noms circulent déjà aux abords du Parc des Princes. C’est notamment le cas de Robert Lewandowski, actuellement sous contrat jusqu’en 2023 avec le Bayern Munich. Et si la tendance n’était pas forcément à un départ dernièrement pour le Polonais, les choses pourraient finalement être bien différentes concernant Lewandowski.

Un possible avenir au PSG ?