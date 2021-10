Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino donne tout dans le feuilleton Kylian Mbappé !

Publié le 14 octobre 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé semble aujourd’hui bien parti pour s’en aller libre et s’engager avec le Real Madrid. Mais Mauricio Pochettino continu d’afficher un certain optimiste dans ce dossier et a effectué une sortie très remarquée ce jeudi dans la presse espagnole…

Restera ? Restera pas ? L’avenir de Kylian Mbappé continue de faire couler beaucoup d’encre, d’autant que l’attaquant français arrivera en fin de contrat au Parc des Princes en juin 2022 et qu’il souhaitait déjà claquer la porte pour s’engager avec le Real Madrid cet été. D’ailleurs, interrogé dans les colonnes de L’Equipe début octobre, Mbappé jetait lui-même un froid sur son futur au PSG : « Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." Cet été, mon ambition était claire, je voulais partir et mettre le club dans les meilleures conditions pour assurer mon remplacement. Actuellement, mon avenir n'est pas ma priorité », indiquait l’ancien attaquant de l’AS Monaco, laissant clairement entendre qu’une prolongation de contrat au PSG n’était absolument pas d’actualité. Mbappé semble donc se rapproche inexorablement de la sortie, et pourtant…

Pochettino tente encore de retenir Mbappé…-