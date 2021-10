Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Haaland totalement relancé cet hiver ?

Publié le 14 octobre 2021 à 11h10 par B.C.

Dans le collimateur de nombreux cadors européens, Erling Haaland devrait quitter le Borussia Dortmund l’été prochain. Toutefois, ce dossier pourrait s’emballer dès le mois de janvier.

Malgré son engagement avec le Borussia Dortmund jusqu’en juin 2024, Erling Haaland se dirige vers un départ à l’issue de la saison. La plupart des mastodontes européens souhaitent en effet mettre la main sur l’attaquant norvégien, appelé à devenir la prochaine grande star du football mondial au côté de Kylian Mbappé. Comme annoncé cet été par le10sport.com, le PSG lorgne justement Erling Haaland pour succéder au Bondynois, annoncé avec insistance au Real Madrid, et à en croire Mundo Deportivo , Leonardo pourrait bouger ses pions dès le mois de janvier pour devancer la concurrence, mais les autres prétendants auraient le même plan.

Ça va bouger dès janvier pour Haaland

En effet, le feuilleton Erling Haaland risque de s’emballer dès le mois de janvier selon les informations de Mundo Deportivo. En plus du PSG, le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester United et Manchester City souhaitent miser sur l’international norvégien, et ces clubs auraient l’intention de bouger leurs pions lors du prochain mercato hivernal afin de prendre la main dans ce dossier. Affaire à suivre.