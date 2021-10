Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino révèle les coulisses de l’arrivée de Messi !

Publié le 14 octobre 2021 à 8h45 par H.G.

Alors que Leo Messi est arrivé au PSG en août dernier, Mauricio Pochettino est revenu sur les coulisses de l’arrivée de l’international argentin dans la capitale française.

Cet été, le Paris Saint-Germain a frappé l’un des plus grands coups de l’histoire du mercato en s’attachant les services de Leo Messi. En effet, tandis que le FC Barcelone n’était pas en mesure de le prolonger en raison de ses soucis financiers et de sa masse salariale colossale, le club parisien en a profité pour surgir et lui faire signer un contrat de deux ans assorti d’une troisième année supplémentaire en option. Depuis, Leo Messi s’adapte petit à petit à sa nouvelle vie parisienne, inscrivant son premier but sous les couleurs du PSG contre Manchester City en Ligue des champions. Et ce mercredi soir, à l’occasion d’un entretien accordé à la Cadena COPE , Mauricio Pochettino est revenu sur les coulisses de l’arrivée de son compatriote dans son effectif.

« Tout est allé très vite »