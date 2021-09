Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino envoie un terrible signal à Layvin Kurzawa !

Publié le 25 septembre 2021 à 15h45 par H.G.

Alors qu’il est pourtant apte à jouer, Layvin Kurzawa a été laissé de côté par Mauricio Pochettino pour le match contre Montpellier.

Poussé vers la sortie tout au long de l’été, Layvin Kurzawa est finalement resté au PSG au terme de la dernière fenêtre estivale des transferts. Sous contrat jusqu’en 2024, l’international français a effectivement refusé de rejoindre Galatasaray et l’Olympique Lyonnais en espérant qu’une écurie de Premier League se manifeste de manière concrète pour le recruter, chose qui n’est jamais arrivée. En conséquence, l’ancien joueur de l’AS Monaco se retrouve derrière Nuno Mendes, Abdou Diallo et Juan Bernat (quant il reviendra) dans la hiérarchie du flanc gauche de la défense parisienne.

Layvin Kurzawa n’est plus dans les plans de Mauricio Pochettino

Plus encore, tout indique que Mauricio Pochettino ne compte définitivement pas sur Layvin Kurzawa, et une nouvelle démonstration de cela vient de se produire. En effet, ce samedi soir, le PSG affrontera Montpellier au Parc des Princes. Mais malgré l’absence de Juan Bernat, l’entraîneur parisien n’a pas souhaité convoquer le Français dans le groupe. Cela serait-il du à une blessure ? Non, puisque le PSG ne l’a pas inclus dans son communiqué et précise sur son site internet qu’il est à l’entraînement. Bref, il semble clair que Mauricio Pochettino n’inclue absolument pas Layvin Kurzawa dans se ses plans. Reste à savoir si une issue pourra être trouvée cet hiver.