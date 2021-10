Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland pourrait faire une première victime à Paris !

Publié le 14 octobre 2021 à 23h45 par A.C.

Eblouissant avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland est la grande priorité du Paris Saint-Germain pour remplacer Kylian Mbappé.

Au sein du Paris Saint-Germain on continue à avoir le même discours : Kylian Mbappé n'est pas parti cet été et ne partira pas à la fin de son contrat, en juin prochain. Pourtant, force est de constater que le Français n’a toujours pas prolongé et ne semble d’ailleurs pas vraiment disposé à le faire, s’approchant donc doucement mais surement de la sortie. Dès le 25 aout dernier, nous vous révélions sur le10sport.com que le PSG a déjà commencé à l’avenir sans Mbappé, avec notamment un intérêt prononcé pour Erling Haaland. Des informations confirmées ce jeudi par Foot Mercato , qui assure que l’attaquant du Borussia Dortmund serait la grande priorité du PSG.

Icardi poussé vers un départ ?